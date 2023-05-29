Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Эрдоган: На выборах победила Турция!

    29 Мая 2023, 00:16

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Сегодня победила вся Турция! Голосование 28 мая открыло новую страницу в развитии нашей страны. Началась реализация концепции «Столетие Турции». Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в воскресенье вечером к согражданам, собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Эрдоган подчеркнул, что результаты второго тура выборов главы государства вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции.

    Президент Эрдоган выразил глубокую признательность народу Турции «за праздник демократии».

    «Мы завершили второй тур выборов президента с поддержки народа Турции. Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая, являются все 85 млн турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции еще 5 лет», - сказал политик.

    Как сообщалось ранее, по итогам обработки 75,42 % бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 53,41 % голосов на голосовании во втором туре президентских выборов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Взрыв произошел на оборонном предприятии в Турции
    Первая гибридная электростанция, международный форум в Астане: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Дайвер из Турции совершила погружение в память о жертвах землетрясения
    В Узбекистане планируют полностью искоренить распространение ВИЧ к 2030 году
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана