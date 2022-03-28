Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

    28 Марта 2022, 01:08

    АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

    Между тем ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29 - 30 марта.

    Также Эрдоган заявил в воскресенье в ходе телефонных переговоров с Путиным, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной.

    «Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия Украина Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай