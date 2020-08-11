Ерболат Мұхамеджан назначен заместителем председателя правления Университета КАЗГЮУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мұхамеджан Ерболат Амангелдіұлы назначен заместителем председателя правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт вуза.

Ерболат Мұхамеджан родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил КазЭУ имени Т. Рыскулова по специальности «Экономика». В разные годы работал экономистом-аналитиком в центре прикладной экономики «Дана жол», был преподавателем в КазЭУ имени Т. Рыскулова, старшим преподавателем Высшей школы экономики, бизнеса и социальных наук КАЗГЮУ, редактором-телеведущим РТРК «Казахстан», занимал должность в аппарате акима Урджарского района ВКО, а также пост заместителя генерального продюсера в «Atameken TV».

До настоящего времени занимал должность советника министра образования и науки РК.