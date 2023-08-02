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    Ерболат Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре в многоэтажке в Алматы

    2 Августа 2023, 08:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев выразил слова соболезнования семье Бекмухаметовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Примите мои искренние соболезнования вашему горю. Безвременный уход из жизни Асель стал трагедией не только для вас, но и для всех нас, алматинцев. Очень тяжело терять своих родных, но ничто не может сравниться с горем родителей, потерявших своего ребенка. Разделяю вашу скорбь. Мужества вам и стойкости перед лицом этой невосполнимой потери. Желаю скорейшего выздоровления вашей дочери и сестры Асель - Айжан. Ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь для полного восстановления», - сказал Ерболат Досаев.

    Напомним, вчера в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. В ходе пожара жильцы выбрасывали детей из окон на маты. По лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек.

    В 18:46 пожар был ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара в 16-этажном жилом доме 37 человек были доставлены в многопрофильные стационары города. Позже выяснилось, что при пожаре погибла женщина.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Акимат Пожар Ерболат Досаев
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