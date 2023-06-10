Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким государственного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.

«Бердибек Машбекович всегда был для нас образцом для подражания. Он более 45 лет посвятил служению народу. В своей работе мы многому учились у него: перенимали опыт, житейскую мудрость, ответственное отношение к делу. Я всегда воспринимал его как наставника и учителя. На пути укрепления Независимости он прошел путь от рядового экономиста до заместителя Премьер-министра Республики Казахстан. Пользуясь высочайшим доверием руководства страны, Бердибек Машбекович всегда получал назначения на самые сложные и ответственные участки работы и неизменно с честью выполнял свой долг», - подчеркнул Ерболат Досаев.

Аким Алматы выразил уверенность, что светлый образ Бердибека Сапарбаева навсегда останется в сердцах людей.

Бердибек Сапарбаев ушел из жизни на 71-м году жизни.

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.