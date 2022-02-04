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    Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы

    4 Февраля 2022, 18:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На встрече с Президентом и Генеральным директором TAV Airports Holding Мустафой Сани Шенер обсуждены инвестиционные планы группы по модернизации и строительству нового пассажирского терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Ерболат Досаев подчеркнул, что Международный аэропорт Алматы – визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса.

    Кроме того, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы.

    Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки, отметил Ерболат Досаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Туризм Акимат Экономика Общество Аэропорт
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