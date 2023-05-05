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    Ерболат Досаев вручил госнаграды от имени Президента РК

    5 Мая 2023, 16:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил государственными наградами заслуженных представителей правоохранительных органов города за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, за вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, а также за укрепление законности и правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проведение церемонии вручения наград приурочено к Дню защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая.

    Орденом «Айбын» ІІ степени были награждены Айсбеков Сахи Кайратұлы, старший помощник прокурора города – руководитель группы по надзору за соблюдением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Алматы и Узабаев Ержан Сагинжанович, начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Министерства внутренних дел.


    Также медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» был награжден Оспанов Мурат Кыдыралиевич, заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматы.

    Ранее Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат МВД РК Ерболат Досаев
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