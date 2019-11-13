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Ерболат Досаев прокомментировал сведения о корректировке курса тенге
13 Ноября 2019 10:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты спросили у главы Нацбанка насколько правдивы слухи о предстоящей девальвации и ведется ли в связи с этим какая-либо подготовка.
«Никакой подготовки к девальвации нет», - коротко ответил Ерболат Досаев.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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