Ерболат Досаев прокомментировал сведения о корректировке курса тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты спросили у главы Нацбанка насколько правдивы слухи о предстоящей девальвации и ведется ли в связи с этим какая-либо подготовка.

«Никакой подготовки к девальвации нет», - коротко ответил Ерболат Досаев.