+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 4 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации

13 Ноября 2019 10:22
Поделиться:
Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода бюджета – Ерболат Досаев
В два раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карточек - Нацбанк Зависимость от нефтегазовой отрасли снижается в Актюбинской области - Ондасын Уразалин Ермек Маржикпаев рассказал об экономических достижениях Акмолинской области

В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты спросили у главы Нацбанка насколько правдивы слухи о предстоящей девальвации и ведется ли в связи с этим какая-либо подготовка.

«Никакой подготовки к девальвации нет», - коротко ответил Ерболат Досаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив