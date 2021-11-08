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    Ерболат Досаев доложил Президенту РК о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы

    8 Ноября 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев текущего года, о продолжении роста инфляционного давления и цен на продовольствие в мире.

    В ходе встречи были озвучены прогнозы МВФ по стабилизации инфляции и риску оттока капитала с развивающихся рынков в связи с переходом развитых стран от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике.

    Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения – реализации совместно с Правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования, о сохранении годовой инфляции в октябре на уровне 8,9 % на фоне незначительного снижения роста продовольственных цен.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена предварительная оценка платежного баланса за 9 месяцев текущего года, который сложился со снижением дефицита до уровня 3 млрд США на фоне улучшения торгового баланса. Дальнейшее улучшение платежного баланса сдерживается ростом потребительского импорта.

    Президент был проинформирован о росте золотовалютных резервов за счет повышения цен на золото и восстановлении инвестиционного дохода Национального фонда с начала года до 2 млрд долларов США (3,44 %).

    Согласно данным Национального банка, отмечен рост пенсионных активов и увеличение инвестиционного дохода за счет диверсификации портфеля ЕНПФ.

    Ерболат Досаев также сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы во исполнение поручения Главы государства.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Экономика
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