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Ерболат Досаев доложил Президенту РК о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы

8 Ноября 2021 17:20
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Ерболат Досаев доложил Президенту РК о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев текущего года, о продолжении роста инфляционного давления и цен на продовольствие в мире.

В ходе встречи были озвучены прогнозы МВФ по стабилизации инфляции и риску оттока капитала с развивающихся рынков в связи с переходом развитых стран от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике.

Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения – реализации совместно с Правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования, о сохранении годовой инфляции в октябре на уровне 8,9 % на фоне незначительного снижения роста продовольственных цен.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена предварительная оценка платежного баланса за 9 месяцев текущего года, который сложился со снижением дефицита до уровня 3 млрд США на фоне улучшения торгового баланса. Дальнейшее улучшение платежного баланса сдерживается ростом потребительского импорта.

Президент был проинформирован о росте золотовалютных резервов за счет повышения цен на золото и восстановлении инвестиционного дохода Национального фонда с начала года до 2 млрд долларов США (3,44 %).

Согласно данным Национального банка, отмечен рост пенсионных активов и увеличение инвестиционного дохода за счет диверсификации портфеля ЕНПФ.

Ерболат Досаев также сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы во исполнение поручения Главы государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

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#Президент Казахстана   #Нацбанк Казахстана   #Акорда   #Экономика  
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