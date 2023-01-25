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    Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО

    25 Января 2023, 15:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поздравил паралыжника Ербола Хамитова с победой на чемпионате мира в Швеции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Североказахстанский параатлет Ербол Хамитов выиграл золото чемпионата мира в спринте по паралыжным гонкам. Ербол проявил мужество и упорство на главных стартах мирового первенства, он высоко поднял наш флаг в Швеции. Поздравляю Ербола Хамитова, тренеров и всех любителей спорта с высоким достижением! Желаю нашим спортсменам новых побед», - написал на своей странице в социальной сети глава региона.

    Ербол Хамитов выиграл «золото» чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. В конце прошлого года в Кубке мира по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии он завоевал серебряную медаль. В параспорте североказахстанец оказался недавно. В 2017-м году во время перестрелки 19-летний Ербол Хамитов получил ранение в ногу, которую впоследствии пришлось ампутировать. Резонансное дело рассматривали в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста одного из подсудимых. Е. Хамитов до трагедии успешно занимался борьбой. После случившегося не оставил спорт и добился высоких результатов.


    Фото: facebook.com/Айдарбек Сапаров

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Спорт
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