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    Ербол Жумагазин назначен заместителем акима Актау

    26 Января 2023, 00:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау назначен новый заместитель акима города. Им стал Ербол Жумангазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

    Е. Жумагазин родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году окончил Казахскую академию государственного управления по специальности «Финансы и кредит».

    Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО «Банк Туран Алем».

    2004-2012 гг. - директор АО «БТА Банк».

    2012-2019 гг. - директор АО «Евразийский Банк».

    2020-2021 гг. - директор АО «Jusan Bank».

    С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП «Актауское управление электрических сетей».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Назначения Мангистауская область
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