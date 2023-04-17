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    Ербол Толеуов возглавил управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области

    17 Апреля 2023, 13:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области стал Ербол Толеуов. Ранее он был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ербол Толеуов – уроженец Карагандинской области. Родился в 1969 году в селе Егиндыбулак. Имеет три высших образования.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году. Работал в частных структурах. В 2000 году был директором ТОО «Водоканалсбыт» в Караганде.

    В 2007 году назначен заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК» в Астане, затем директором этого ведомства, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Астаны, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению Астаны, председателем правления АО «Астана – Энергосервис», директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя управления энергетики Астаны, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Кокшетау, советником министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    С марта 2021 года и до настоящего назначения работал председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Назначения Регионы Казахстана
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