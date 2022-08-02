Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, соцзащиты и миграции РК

    2 Августа 2022 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области. Имеет два высших образования, магистр экономики и бизнеса.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы им. В.И.Чапаева Жарминского района Семипалатинской области.

    В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО.

    С ноября 2002 по апрель 2011 гг. работал завотделом внутренней политики аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО.

    В апреле 2011 года назначен начальником управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

    С декабря 2015 года трудился руководителем Управления внутренней политики Актюбинской области.

    В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области.

    В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

    С сентября 2019 года и по настоящее время – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.


    Фото: primeminister.kz

    #Правительство РК #Отставки #Минтруда РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Талгат Сатиев освобожден от должности председателя Комитета геологии РК
    Замакима Павлодарской области попала под сокращение
    Два заместителя акима СКО покинули свои должности
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы