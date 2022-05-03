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Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
3 Мая 2022 09:29
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Ербол Назарбаев освобожден от должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

«В связи с распротраняющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее: 26 января 2022 года приказом председателя Агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы», - сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях был распространен видеоролик, на котором, предположительно, в конце прошлого года был остановлен полицией автомобиль с тонированными стеклами, за рулем которого, как сообщали в соцсетях, находился Ербол Назарбаев.


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