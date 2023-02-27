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    Ербол Мырзабосынов назначен председателем Комитета по делам спорта и физкультуры

    27 Февраля 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ербол Мырзабосынов приказом министра культуры и спорта РК назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Мырзабосынов Ербол Куантаевич родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

    2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

    2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

    2018-2020 гг. – директор спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

    2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

    С марта 2021 года по настоящее время работал ректором Академии физической культуры и массового спорта.

    Ербол Мырзабосынов - мастер спорта по борьбе самбо, мастер спорта по борьбе дзюдо, мастер спорта международного класса по борьбе qazaq kuresi, чемпион Азии по борьбе qazaq kuresi, заслуженный тренер Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Минкультуры Назначения
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