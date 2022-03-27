Ербол Карашукеев встретился с производителями тепличных овощей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Туркестанскую область с рабочей поездкой. Глава ведомства встретился с производителями тепличных овощей, ознакомился с работой теплиц, осмотрел сады и фруктохранилища, проконтролировал ход подготовки к посевной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В ходе встречи с тепличниками, в которой принял участие также заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, министр отметил, что ведомству известны проблемы с которыми сталкивается отрасль, связанными с ростом цен на товарно-материальные ценности, удорожанием тарифов на энергоносители и коммуникации, а также внешнеторговой деятельностью. Ербол Карашукеев сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства, проводится работа по реформированию господдержки АПК, однако по согласованию с Президентом, принято решение перенести введение новых подходов в субсидировании на 2023 год.

В области на текущий момент насчитывается порядка 113 тепличных комплексов с общей площадью 204 га, которые в год производят более 17 тыс тонн томатов, огурцов и другой овощной продукции.

Производители тепличных овощей обозначили ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись в последнее время. Фермеры рассказали о своих идеях и предложениях, которые должны помочь отрасли встать на траекторию эффективного развития и внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Министр заверил фермеров, что все предложения будут тщательным образом рассмотрены, а проблемные вопросы, требующие оперативного вмешательства, доведены до членов Правительства. Также планируется создание рабочей группы, под председательством главы ведомства, которая в ближайшее время рассмотрит различные варианты поддержки производителей тепличных овощей. В его состав войдут все заинтересованные государственные и иные органы, аграрии и представители гражданского общества.

Также глава ведомства обсудил земельные вопросы с жителями Казыгуртского района, поручив создать комиссию под председательством первого вице-министра сельского хозяйства А. Сапарова, в состав которого будут включены активные жители села Карабау, представителей районного и областного акиматов, а также сотрудников НАО «НАНОЦ». Комиссия должна в кратчайшие сроки проверить все обозначенные факты и вынести объективное решение.

Министр также посетил «DALA-FRUIT.KZ», основной сферой деятельности которой является выращивание, хранение и переработка яблок и других фруктов с применением передовых технологий.

Далее Ербол Карашукеев проконтролировал готовность области к посевной кампании, отметив, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» уделил особое внимание качественному проведению весенне-полевых работ и обеспечению фермеров необходимыми средствами.

Министерство предпринимает все необходимые меры, прорабатываются вопросы увеличения финансирования, начата отгрузка дизтоплива, аграрии полностью обеспечены семенным материалом, техника готова, имеются все необходимые запасные части, климатические условия благоприятны для сева.

Рабочая поездка продолжится посещением сел, агроформирований, осмотром полей и встречами с фермерами области.



