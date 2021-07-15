Ербол Карашукеев посетил Мангистаускую область с рабочей поездкой

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе двухдневной рабочей поездки в Мангистаускую область и.о министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев втретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Каракиянского, Тупкараганского и Мангистауского районов. Ознакомился мерами, принимаемыми на местном уровне по обеспечению кормами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых Правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в Мангистауской области.

По озвученной им информации, постановлением № 482 от 12 июля 2021 года из резерва Правительства выделено 1,9 млрд. тенге на удешевление стоимости кормов для зимовки сельхозживотных региона. Поддержку получат владельцы домашних и фермерских хозяйств.

Через Продкорпорацию реализована для Мангистауской области 637 тонн ячменя, стоимость ниже на 17% чем рыночная. В том числе 211 тонн реализовано домашним хозяйствам. Дополнительно в регион в течении следующей недели будет доставлено 573 тонн ячменя.

Также проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на территориях лесных хозяйств, резерватов.

Будут приняты меры по запрету вывоза кормов из страны. Дополнительно рассматривается вопрос перераспределения объемов удешевленного ГСМ для кормозаготовки.

«Для координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования при МСХ создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители финансирующих организаций холдинга «Байтерек» и Продкорпорации. Акиматами областей определены планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных и организована работа по их выполнению с еженедельным мониторингом исполнения», добавил Е. Карашукеев.

По итогам поездки исполняющий обязанности министра сельского хозяйства встретился с акимом области Серикбаем Трумовым и принял участие в совещании по вопросам развития сельского хозяйства региона, в ходе которого предложил реализацию системных решений по обеспечению кормами хозяйства в регионе.

Для решения возникшей неблагоприятной ситуации он предложил акиматам областей предусмотреть в местных бюджетах дополнительные средства для форвардного закупа кормов и удешевления стоимости кормов в соответствии с Правилами субсидирования развития животноводства, а также мобилизовать технику крупных нефтяных и строительных компаний на подвозку кормов из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Для поддержки животноводческих хозяйств в регионе будет рассмотрен вопрос пролонгации текущих платежей фермеров по кредитам.

«Совместно с акиматом будем принимать системные меры по развитию кормопроизводства и улучшения пастбищ. Здесь требуется проведение инвентаризации всех бесхозных колодцев и скважин, строительство водозаборных дамб и выращивание аридных культур совместно с учеными. И, самое главное, принимать своевременные решения при возникновении критических ситуаций, поскольку эти риски прогнозируемы», подчеркнул Карашукеев.

Также он добавил, что Министерство сельского хозяйство открыто для вопросов и готово выносить предложения регионов на рассмотрение на уровень Правительства.