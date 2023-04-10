Ербол Карашукеев ответил на критику системы ЕГИСС

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев ответил на критику в работе новой единой государственной информационной системы, передает МИА «Казинформ».

Пост с разъяснениями глава МСХ опубликовал на своей странице в Facebook.

«Да, в системе ЕГИСС есть технические моменты требующие решений, но система работает и подходы ее вполне правильные. В большинстве своем «препятствием» в подаче заявок являются новые подходы именно к подтверждению данных заявителя», - написал Карашукеев.

Он отметил, что теперь фермер не сможет в ручную определить севооборот и границы своих полей как это было ранее, а космический мониторинг (КГС), который и подтверждают правильность данных – карты полей.

«Фермерам нужно привести свои земли в порядок, а некоторым настоятельно рекомендую начать их осваивать. Более того, на основе анализа с действующей ранее системой Qoldau уже выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, «на глаз» в старом Qoldau. То есть норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, условно у фермер обрабатывает 500 га, а в ручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 га и получить субсидий выше положенных нормативов», - отметил министр.

Он также заявил о вопиющих случаях, когда введенные фермером в ручном режиме поля в системе Qoldau по факту никогда не возделывались.

«То есть субсидии были получены, а приобретенные удобрения, пестициды и семена на данном поле не использовались. Все это, естественно, отражается на всех показателях в АПК. Выделенных средств много, а эффекта мало», - считает Ербол Карашукеев.

Множество проблем раскрывает и интеграция по блокировке электронных счетов-фактур. Теперь чтобы подать заявку с электронной счет-фактурой, ее перед этим необходимо заблокировать с продавцом товара. Тем самым полностью исключен риск отзыва после получения субсидии.

«То есть, если ранее СХТП мог по одной и той же счет-фактуре подать заявки на получение господдержки несколько раз, то сейчас на новой системе Gosagro это уже невозможно. К сожалению, такие факты были выявлены в Qoldau», - написал глава МСХ.

Кроме того, Ербол Карашукеев пояснил, почему не все фермеры могут подать на субсидии на удобрения.

«Перечень и нормы субсидий на удобрения, а также перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) утверждаются постановлением МИО. Затем эти данные вносятся в формулу авторасчетов в систему и открывается возможность подачи заявок по данной области. К сожалению, лишь 7 регионов утвердили данные нормы – а это, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Кызылординская, Павлодарская, Актюбинская и Жетысуская области. Заявки по этим областям уже подаются. Более того, некоторые специалисты УСХ регионов, еще не утвердивших нормативы, на резонные вопросы фермеров и журналистов об отсутствии возможности подачи заявок по удобрениям, не говорят честно, что не успевают утвердить нормативы, а ссылаются на проблемы на портале», - написал министр.