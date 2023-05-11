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    Ербол Карашукеев обсудил вопросы экспорта зерна и мясной продукции в Китай

    11 Мая 2023, 21:44

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен довести экспорт зерна в КНР до 1 млн тонн в год. Об этом в Пекине на встрече с ведущими агрокомпаниями Китая COFCO и CITIC Group сообщил министр сельского хозяйства РК. Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    В частности руководству двух китайский компаний COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании, которые имеют значительные запасы зерновых в Казахстане и могут обеспечить необходимые объёмы и качество зерна для экспорта. Кроме того, при возникновении проблемных вопросов в логистике МСХ готово оказать содействие в их оперативном разрешении. Отметим, в приграничных городах Алашанькоу и Хоргос имеются терминалы мощностью приема до 10 тыс. тонн зерновых грузов в сутки.


    А уже на встрече с представителями мясной Ассоциации КНР Ербол Карашукеев отметил, что, казахстанские предприятия ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины. Кроме того, отечественные заводы готовы поставлять охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы, яйца и другие виды товаров.

    Глава МСХ обсудил возможность аккредитации отечественных мясокомбинатов для допуска экспорта в КНР. В настоящее время только 4 предприятия имеют соответствующее разрешение, список может пополниться еще 13 компаниями.


    Отметим, в прошлом году в Казахстане произведено 1,06 млн тонн мяса. Основная доля экспорта приходится на Узбекистан, ОАЭ и Кувейт.

    Вместе с тем в Туркестанской области планируется построить современное мясоперерабатывающие предприятие с мощностью убоя до 1500 голов КРС в сутки, также завод по переработке субпродуктов. Кроме того, в регионе планируется создать крупную площадку по торговле сельхозживотными.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Китай Сельское хозяйство
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