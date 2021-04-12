Ербол Карашукеев назначен вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен на должность вице-министра финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Современный гуманитарный институт. Квалификация по специальности «Экономист, специалист в области менеджмента» с присуждением академической степени бакалавра, магистр экономики, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике. В 1999-2001 годы — консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК. C 2001 по 2003 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2003-2006 годы — и.о. директора, директор Финансового департамента – член правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2006 по 2007 годы работал в сводно-аналитическом департаменте Министерства финансов РК. С января по июль 2007 года работал управляющим директором АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». В 2007-2009 годы — председатель правления, член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В 2010-2012 годы — директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В 2012-2013 годы — генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ».

В 2013-2016 годы — заместитель председателя правления АО «Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана». С 2016 по 2019 годы — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С января по апрель 2019 г. — председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК. С апреля 2019 года по март 2021 года — председатель правления АО «Холдинг «КазАгро».

С марта 2021 года по настоящее время — и.о. заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.