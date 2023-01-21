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    Ерасыл Жакпеков одержал досрочную победу на ЧА-2023 до 22 лет по боксу

    21 Января 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 80 килограммов Жакпеков провел бой с кыргызстанским боксером Бекболом Мурасбековым. Этот поединок закончился досрочной победой казахстанца в первом раунде. В первом раунде рефери отсчитал Мурасбекову нокдаун после того, как Жакпеков нанес ему рассечение над глазом.

    Таким образом, Ерасыл Жакпеков вышел в полуфинал континентального первенства и обеспечил себе как минимум «бронзу». Соперником Жакпекова по полуфиналу станет боксер из Узбекистана Джасурбек Юлдошев, для которого это будет первый бой на турнире.

    Бой состоится в понедельник, 23 января.

    Что касается недавних достижений Ерасыла Жакпекова, то в декабре он стал чемпионом Казахстана.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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