Ералы Тугжанов высказался по вопросу предоставления 10 соток гражданам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов высказался по вопросу предоставления 10 соток гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу 10 (соток) для граждан, это не простой вопрос, там необходимо провести всю инфраструктуру. Там по средним расчетам необходимо более четырех триллионов тенге средств для проведения инфраструктуры. Это все не решается в один день, поэтому мы должны все это взвесить», - сказал Ералы Тугжанов.

Ранее директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов призвал выдавать казахстанцам по 10 соток земли.

«Высказали про 10 соток. Это написано в Кодексе. Нравится или не нравится - нужно давать. Это норма Кодекса», - сказал он.

В свою очередь, юрист Бакытжан Базарбек назвал прорехи законодательства в сфере землепользования, которыми пользуются местные исполнительные органы.

«У нас очень много важных вопросов в земельном вопросе. Одним из главных является вопрос коррупции в правовых отношениях. В 97 статью Земельного кодекса в 2018 году мы внесли изменения. Согласно этим изменениям был наложен запрет на изменение целевого назначения земель сельхозназначения», - сказал Бакытжан Базарбек, выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе.

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Серик Сабеков