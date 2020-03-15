Ералы Тугжанов: Все социальные обязательства будут выполнены своевременно

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 марта в ходе совещания в рамках поездки правительственной делегации в Актобе заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о мерах, предпринимаемых в стране в связи с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Правительством принимаются все необходимые меры. Все социальные обязательства будут выполнены своевременно. В целях обеспечения стабильности на рынке труда будет разработана Дорожная карта. Для своевременной выплаты заработной платы, регулирования роста цен на продукты питания будут использованы запасы из стабилизационных фондов. У нас есть возможность для обеспечения населения 19 видами продуктов питания», - сказал Ералы Тугжанов.

По словам министра энергетики РК Нурлана Ногаева, в связи с закрытием внешних границ и запретом въезда иностранных специалистов, прибывающих из-за рубежа, по поручению Премьер-Министра Аскара Мамина принято решение продлить разрешение на их работу. Остановившись на вопросах увеличения местного содержания Нурлан Ногаев призвал местные исполнительные органы и руководителей нефтедобывающих компаний оптимально использовать разработанную программу «Скрининг», направленную на изучение развития регионов.

Помощник Президента Канат Бозумбаев сообщил, что под председательством Главы государства прошло заседание штаба по оперативному реагированию.

«Перед нами стоит задача сохранить экономику в устойчивом режиме развития. Президент поручил усилить меры по обеспечению медицинской безопасности предприятий и работников дошкольных учреждений, рассмотреть вопрос предоставления оплачиваемого трудового отпуска родителям, имеющим детей дошкольного возраста, а также в кратчайшие сроки рассмотреть предполагаемые расходы бюджета. Глава государства считает необходимым направить бюджетные расходы на занятость населения, поддержку малого и среднего бизнеса без механического сокращения бюджета», - отметил Канат Бозумбаев.

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев поделился мнением касательно снижения цены на нефть и ситуации с коронавирусом.

«Ситуация на нефтяном рынке происходит не в первый раз. Я уверен, что и в этот раз мы приложим все усилия», - сказал Алик Айдарбаев.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра РК поручил акиму области пересмотреть планы производства в связи с изменением цен на нефть, разработать Дорожную антикризисную карту, принять меры по сохранению рабочих мест, своевременной выплате заработной платы, предотвращению трудовых конфликтов.