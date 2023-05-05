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    Ералы Тугжанов возложил цветы к памятнику поэта Толегена Айбергенова

    5 Мая 2023, 14:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в Актюбинской области проходят мероприятия по возложению цветов к памятникам выдающимся деятелям казахского народа. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Сегодня аким области Ералы Тугжанов, поэты, писатели и представители интеллигенции отдали дань уважения выдающемуся поэту Толегену Айбергенову.



    В ходе церемонии возложения цветов глава региона отметил, что казахская земля породила немало выдающихся деятелей, Толеген Айбергенов - в числе наиболее ярких талантов.

    «Настоящий талант не стареет. Поэтому имена великих творческих деятелей живут веками, передаются из поколения в поколение. Толеген Айбергенов - самобытный поэт, не похожий ни на кого, в его творчестве ярко проявилась сила человеческого духа. Его бессмертные творения продолжают из года в год, из века в век притягивать к себе читателей и слушателей. Имя его не будет забыто», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Писатель Мейрхан Акдаулетулы также отметил, что сохранение исторической памяти важно прежде всего для подрастающего поколения.

    «Завтра начинается сегодня. А наше «сегодня» еще «вчера» сформировали великие, сильные личности. Память о них необходимо хранить прежде всего ради благополучия будущих поколений, ради того, чтобы у молодых казахстанцев был сильный дух, чтобы они понимали, что есть совесть, честь и не перешагивали через них, могли отличить вечные ценности от мимолётных», - уверен общественный деятель.

    В ходе мероприятия учащиеся школы-гимназии №21 прочитали стихи поэта.

    Толеген Айбергенов родился в 1937 году. Поэт успел опубликовать при жизни только два сборника стихов, третья книга увидела свет через год после его кончины — в 1968 году. Яркое, самобытное творчество Толегена Айбергенова заняло прочное место в современной поэзии Казахстана.

    Памятник поэту был установлен в Актобе в 2021 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область
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