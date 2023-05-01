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    Ералы Тугжанов: Стабильность и единство - это ключевые ценности казахстанцев

    1 Мая 2023, 15:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - День единства народа Казахстана празднуют в Актюбинской области. В Актобе главное праздничное мероприятие проходит у стеллы «Қазақ еліне мың алғыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Глава региона Ералы Тугжанов поздравил жителей и гостей города с праздником дружбы и согласия многонационального народа Казахстана.

    «За годы Независимости у нас сформировалась новая общенациональная идентичность. Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. Поэтому сегодня все мы ощущаем себя членами одной большой и единой казахской семьи. И это не громкие слова, а наша привычная реальность. Президент Касым-Жомарт Токаев на 32-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана подчеркнул, что Казахстан – это большая сплоченная нация, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Мы должны быть непоколебимы в приверженности своим фундаментальным ценностям. Принцип «Единство в многообразии» был и будет одним из основных направлений политики нашего государства и деятельности Ассамблеи народа Казахстана», - отметил аким области.


    Ералы Тугжанов выразил благодарность членам Ассамблеи, руководителям этнокультурных объединений региона за важную работу по разъяснению идей мира и дружбы.

    «Сегодня в мире и согласии в нашей области проживают представители более 90 национальностей. Под эгидой Ассамблеи активно работают 16 этнокультурных объединений, воскресные школы по изучению родного и государственного языков, традиций и обычаев своего этноса. Стабильность и единство - это ключевые ценности казахстанского общества. Я уверен, что нет трудностей и проблем, которых мы не смогли бы преодолеть совместным трудом. Каждый актюбинец должен неустанно трудиться во имя укрепления единства. Ведь только там, где есть единство, будет жизнь», - подчеркнул аким области.

    Ералы Тугжанов вручил благодарственные письма 9 жителям региона, которые своим трудом вносят весомый вклад в укрепление единства и стабильности.

    В их числе представители этнокультурных объединений, социальной сферы, работники СМИ.

    Программу продолжили массовые культурные мероприятия, концерты, подготовленные силами местных творческих коллективов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Ералы Тугжанов День единства народа Казахстана
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