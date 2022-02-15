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Ералы Тугжанов с рабочим визитом побывал в Экибастузе

15 Февраля 2022 20:24
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Ералы Тугжанов с рабочим визитом побывал в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам поддержки семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также посетил межрегиональный профессиональный центр, передает МИА «Казинформ».

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Сегодня Вице-Премьер Казахстана прибыл в Павлодарскую область. В городе Экибастуз под председательством Ералы Тугжанова обсудили существующие проблемы и пути их решения в системе соцзащиты и медицинской помощи социально незащищенным слоям населения. Участие в совещании приняли руководители местных и центральных государственных органов. Отдельно на встрече обсудили ситуацию с четырьмя детьми, которые долгое время прожили в изоляции от общества. Семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию, обнаружили в одной из экибастузских квартир. Сейчас им оказывают всемерную поддержку, а компетентные органы ведут расследование, чтобы понять, почему дети и их родители, которые нуждались в помощи, остались без внимания со стороны местных исполнительных органов.

«Социальное обеспечение детей, защита их прав и интересов является приоритетом государственной политики, - заявил заместитель Премьер-Министра. - В стране насчитывается 6,3 миллиона детей, что составляет 32% населения Казахстана. И мы несем ответственность за жизнь каждого ребенка».

Вице-Премьер поручил в месячный срок приступить к выявлению семей, которые нуждаются в социальной и медицинской помощи, внедрить электронную карту учета движения детей с возможностью отслеживания их прикрепления к поликлинике по месту проживания и утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.


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#Правительство РК   #Павлодарская область   #Регионы   #Общество   #Ералы Тугжанов  
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