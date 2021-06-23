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    Ералы Тугжанов прояснил ситуацию  с поставкой QazVac в Кыргызстан

    23 Июня 2021, 17:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прояснил ситуацию с поставкой QazVac в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каким образом будет обеспечиваться Казахстан и почему сейчас было принято решение о том, чтобы в качестве гуманитарной помощи передать QazVac в Кыргызстан?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    «Сегодня у нас фактически ежемесячный объем - 100 тысяч. 25 июня у нас опять будет 100 тысяч. В июле тоже запланировано 100 тысяч. Начиная с конца августа, это 30 августа и где-то 1 сентября, у нас уже пойдет ежемесячный объем на уровне 600 тысяч. Поэтому полностью вопрос по производству на контроле. Кроме этого, хочу довести до вашего сведения, что большого дефицита нет. 30 тысяч сегодня в остатке находится QazVac», - отметил Ералы Тугжанов.

    Что касается поставки в соседние страны, он ответил, что есть страны, которые сегодня просят, чтобы обеспечили поставку.

    «В первую очередь, мы должны обеспечивать наших граждан. Поэтому на июль, июнь, август не стоит вопрос поставки в другие страны. По Кыргызстану официальное обращение есть. В сентябре у нас будет около миллиона доз QazVac, тогда этот вопрос сможем дополнительно поднять», - добавил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Кыргызстан Коронавирус в РК Вакцинация QazVaс
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