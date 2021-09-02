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    Ералы Тугжанов провел заседание Совета по вопросам биобезопасности

    2 Сентября 2021, 21:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    На совещании были обсуждены задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны.

    Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, проводимых АОО «Назарбаев Университет», АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», холдинг «Фитохимия», АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» и др.

    По итогам заседания Совета Е. Тугжанов поручил:

    создать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов;

    разработать Комплексный план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ;

    внести предложения по обеспечению целевого финансирования научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний;

    проанализировать и внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Наука Безопасность Другие государственные органы
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