Ералы Тугжанов провел встречу с представителями независимой комиссии «Аманат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел встречу с представителями независимой комиссии «Аманат», которая занимается расследованием фактов январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В ходе встречи правозащитники рассказали о направлениях деятельности комиссии. Представители комиссии «Аманат» отметили важность обеспечения объективности и прозрачности расследования январских событий и озвучили ряд предложений по организации работы государственных органов. Вице-Премьер поручил государственным органам тщательно проработать каждое предложение общественной комиссии и решить вопросы в установленном законодательством порядке, а также оказать необходимое содействие в деятельности комиссии.

Общественная комиссия «Аманат» создана для защиты прав и свобод граждан, необоснованно преследуемых в связи с событиями января 2022 года. Ее главные цели: выведение из орбиты уголовного преследования тех, кто оказался под следствием за участие в мирных протестах, но не имел преступных намерений, а также непричастных к преступлениям.

В состав комиссии вошли восемь человек, в том числе четыре профессиональных юриста, один депутат Мажилиса, один член Национального совета общественного доверия и по одному представителю Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.