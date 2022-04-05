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    Ералы Тугжанов провел встречу с депутатами фракции «Ак жол»

    5 Апреля 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Пленарного заседания Мажилиса Парламента в Правительстве РК состоялась встреча заместителя Премьер-Министр РК Ералы Тугжанова с депутатами фракции «Ак жол». Также во встрече приняли участие представители центральных государственных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Участники обсудили новый формат взаимодействия между Правительством и депутатским корпусом, который предусматривает оперативное решение актуальных проблем населения. Представители госорганов отметили, что ими детально изучены все вопросы, поднимаемые населением во время поездок депутатов в регионы.

    В своем выступлении вице-премьер подчеркнул необходимость налаживания регулярного диалога, использования современных средств коммуникации. Руководителям госорганов было рекомендовано применять более действенные формы реагирования с постоянной обратной связью и взять на особый контроль вопросы работы с депутатским корпусом, на ежедневной основе держать связь с Парламентом и определить в каждом госоргане на уровне не ниже заместителя первого руководителя ответственного за работу с Парламентом.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Политические партии Политика Ералы Тугжанов
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