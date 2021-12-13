Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития сфер кино и театра

    13 Декабря 2021, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам развития сфер кино и театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В нем приняли участие представители соответствующих центральных государственных и местных исполнительных органов, а также специалисты в области культуры. В ходе совещания был рассмотрен ряд актуальных вопросов в области кинематографии и театрального искусства, а также обсуждены пути их системного решения.

    На сегодняшний день в Казахстане функционирует 65 театров, из них 54 государственных, 11 частных. В целом, за годы независимости в Казахстане открыт 21 государственный театр, построены новые здания для 10 театров. В целях повышения статуса 3 театрам присвоен статус «Национальный», 9 театрам – «Академический».

    В ходе совещания заместитель Премьер-Министра отметил, что в театрах имеются постановки, художественный уровень которых не выдерживает никакой критики, так как в них встречаются факты искажения исторических событий. При этом он отметил необходимость недопущения реализации постановок без одобрения художественных советов, а также включения в их состав специалистов в области истории.

    Вместе с тем, Е. Тугжанов подчеркнул важность развития института театральных критиков и поручил оказывать им постоянную поддержку. Кроме того, заместитель главы Правительства поднял ряд проблем в области кинематографии. В настоящее время в республике осуществляют свою деятельность 110 кинотеатров, из них 29 находятся в государственной собственности. С 1991 года киностудией «Казахфильм» было снято более 600 фильмов. Однако, картин, пропагандирующих трудолюбие, гражданскую ответственность, патриотизм, спорт, недостаточно. Е. Тугжанов предложил в области кино и театра определять тематику в рамках системных ценностей.

    По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд конкретных поручений Министерству культуры и спорта и акиматам регионов о принятии системных мер по развитию сфер кинематографии и театрального искусства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Культура Минкультуры Современная культура Ералы Тугжанов Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы