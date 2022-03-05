НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Главы государства заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители Администрации Президента, отраслевых государственных органов, НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрук-Казына» и научного сообщества.

Вице-Премьер отметил важную роль взаимосвязи науки с производством, большой потенциал науки в росте трудовых доходов населения. В проекте Программы повышения доходов населения предусмотрена реализация около 200 проектов коммерциализации научной и научно-технической деятельности с созданием 1700 новых рабочих мест.

Е. Тугжанов поручил дополнительно проработать меры по усилению вклада науки в повышение трудовых доходов населения.

На совещании обсужден проект Концепции развития науки на 2022-2026 годы с конкретными мерами по поддержке ученых, модернизации научной инфраструктуры, расширению взаимодействия науки, производства и бизнеса. Также Министерством образования и науки презентован перечень 951 перспективных научных разработок с акцентом на развитие технических наук, инжиниринга и технологий. Кроме того, рассмотрен механизм распределения отчислений недропользователей на НИОКР через создание научно-технических советов при отраслевых госорганах.

Заслушав предложения участников совещания, заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по усилению влияния исследований на наукоемкость производства, по привлечению ведущих ученых-соотечественников, работающих в международных технологических компаниях, увеличению доли опытно-конструкторских разработок, совместному использованию научными институтами, предприятиями лабораторного оборудования для решения конкретных задач экономики и социальной сферы.