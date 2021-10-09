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    Ералы Тугжанов принял участие в открытии Дворца искусств в г. Уральске

    9 Октября 2021, 11:28

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Западно-Казахстанской области заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии Дворца искусств «Атамекен», который объединил под своими сводами все художественные коллективы, существующие в областном центре, представителей всех направлений культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В стенах концертного холла Дворца на 1 120 посадочных мест звучали знаменитые произведения отечественных и мировых классиков в исполнении оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея, эстрадно-симфонического оркестра акима Западно-Казахстанской области и оркестра русских народных инструментов г. Уральск.

    Свое мастерство гостям продемонстрировали выдающиеся деятели культуры Казахстана — Айман Мусаходжаева, Биржан Хасангалиев, Дина Хамзина, Нурлан Бекмухамбетов, Жанна Орынбасарова, Елена Низамутдинова и Жулдызбек Утешкалиев.

    Артисты отметили исключительную акустику, созданную в концертном зале.

    В обширной картинной галерее центра уже разместилась выставка работ художников из Нидерландов и Италии, а также экспозиция областного историко-краеведческого музея ЗКО. Здесь будут выставляться картины художников области, страны и работы международных авторов.

    Во Дворце искусств «Атамекен» планируется проводить не только концерты и выставки, но и международные форумы и другие культурно-массовые мероприятия.

    Ранее Ералы Тугжанов посетил соцобъекты в Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Культура 30 лет Независимости
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