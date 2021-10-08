Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ералы Тугжанов посетил соцобъекты в Западно-Казахстанской области

    8 Октября 2021, 21:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника «Uniserv Medical Center», где оказывается полный спектр медицинских услуг.

    Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы «Шабыт», открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.

    Ералы Тугжанов подчеркнул, что Глава государства в своем Послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.

    Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, «Центр протезирования и ортопедии» и Центр социальной поддержки «Тең қоғам», где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.

    В рамках поездки заместитель Премьер-Министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.

    Е. Тугжанов поручил усилить уровень вакцинации против COVID-19, а также принять все необходимые меры для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

    В завершении совещания заместитель Премьер-Министра отметил позитивную работу руководства области по решению социальных вопросов – в регионе, на месте малокомплектных, трехсменных школ, строятся современные образовательные объекты, активно развивается государственно-частное партнерство, оказывается поддержка уязвимым слоям населения.

    Вице-премьер дал ряд конкретных поручений акимата области по развитию региона и решению задач, поставленных Главой государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске