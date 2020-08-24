Ералы Тугжанов посетил ряд столичных объектов, возобновивших свою деятельность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов с представителями Министерства здравоохранения и акимата г. Нур-Султан проинспектировал ряд объектов, возобновивших свою деятельность в рамках первого этапа послабления ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Проверка произведена с целью контроля соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима и термометрии посетителей.
Были осмотрены ТРЦ «Mega Silk Way», торгово-строительный рынок «Эталон» и центральный рынок г. Нур-Султан.
В ходе посещения торговых объектов предприниматели вышли с инициативой рассмотреть возможность продления режима работы торгово-развлекательных центров и торговых домов до 22.00 часов, а рынков до 20.00 часов.
Е.Тугжанов поручил Министерству здравоохранения вынести все озвученные предложения на ближайшее заседание МВК по нераспространению COVID-19.
По итогам проверки Е. Тугжанов призвал предпринимателей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на объектах торговли, а граждан — быть бдительным к себе и к своим близким. В свою очередь, предприниматели поблагодарили Правительство за поддержку и заботу о бизнесе.
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