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Ералы Тугжанов посетил ряд столичных объектов, возобновивших свою деятельность

24 Августа 2020 17:26
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Ералы Тугжанов посетил ряд столичных объектов, возобновивших свою деятельность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов с представителями Министерства здравоохранения и акимата г. Нур-Султан проинспектировал ряд объектов, возобновивших свою деятельность в рамках первого этапа послабления ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Проверка произведена с целью контроля соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима и термометрии посетителей.

Были осмотрены ТРЦ «Mega Silk Way», торгово-строительный рынок «Эталон» и центральный рынок г. Нур-Султан.


В ходе посещения торговых объектов предприниматели вышли с инициативой рассмотреть возможность продления режима работы торгово-развлекательных центров и торговых домов до 22.00 часов, а рынков до 20.00 часов.

Е.Тугжанов поручил Министерству здравоохранения вынести все озвученные предложения на ближайшее заседание МВК по нераспространению COVID-19.


По итогам проверки Е. Тугжанов призвал предпринимателей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на объектах торговли, а граждан — быть бдительным к себе и к своим близким. В свою очередь, предприниматели поблагодарили Правительство за поддержку и заботу о бизнесе.




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#Правительство РК   #Малый бизнес   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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