Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Е. Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.

Тем не менее, Е. Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.

Кроме того, государственным органам поручено:

- разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы; - утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.