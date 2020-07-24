Ералы Тугжанов ознакомился с работой станции скорой помощи в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с работой областной станции скорой помощи. Аким области Гульшара Абдыкаликова сообщила о снижении вызовов в результате реализации мобильной службы скорой помощи в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В сложный эпидемиологический период в скорую помощь за сутки поступало свыше 2500 вызовов, в результате чего нагрузка увеличилась в два раза. Однако в настоящее время в связи с стабилизацией ситуации количество вызовов уменьшилось.

По сравнению с июнем вызов скорой помощи уменьшилось на 52,7%. А за последние 2 недели общее количество вызовов снизилось на 39%. В том числе снижение заболеваемости дыхательных путей на 74%, случаев острой респираторной вирусной инфекции на 82,5%, пневмонии на 60%.

При вызовах с диагнозом «пневмониия» в большинстве случаев 85% больных были госпитализированы в стационар. Но в настоящее время 45,3% лечатся на дому. На данный момент госпитализация составляет 79,3%.

Вице-премьер ознакомился с работой оперативной станции скорой помощи и процессом работы сall центра в диспетчерской части приема вызовов. Каждый диспетчер, ответственный за каждый поступивший вызов, принимал 150 звонков в день.

Сегодня, когда ситуация стабилизировалась, количество оперативных звонков уменьшилось. Во время сложной эпидемиологической ситауции на группу 1-3 категории скорой помощи поступало 30-35 вызовов, сейчас за сутки поступает 16-18, а на 4 категорию 20-22.

При осуществлении своевременной доставки больных службой скорой медицинской помощи больным легкой и средней степени оказывается помощь мобильными группами, созданными при поликлиниках. На сегодняшний день по области работают 161 мобильных бригад.