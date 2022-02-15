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    Ералы Тугжанов обсудил основные методы работы по поддержке многодетных матерей в центре «Бақытты отбасы»

    15 Февраля 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил образовательный информационно-консультативный центр «Бақытты отбасы», созданный в рамках сотрудничества ГУ «Управление занятости и социальной защиты» и Детского фонда ООН в Республике Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В Центре обучают 10 профессиям, оказывают консультационные услуги психолога, юриста, врача-терапевта и педиатра, проводят различные курсы по привитию специальных навыков, тайм-менеджменту, мотивационные и личностные тренинги. Основной целью обучения является духовно-нравственное развитие личности, привитие навыков конструктивных коммуникаций, выстраивание семейных отношений, развитие профессиональных навыков.

    В ходе посещения Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью Центра и обсудил основные методы работы по поддержке многодетных матерей, матерей-одиночек, женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, и обучению их профессиям, организации их занятости. На данный момент в Центре зарегистрированы более 1400 женщин.

    По итогам рабочего визита ответственным государственным органам даны поручения по дальнейшему развитию образовательного информационно-консультативного центра «Бақытты отбасы» г. Нур-Султане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Общество
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