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    Ералы Тугжанов назвал регионы, где требуется развитие инфраструктурного туризма

    22 Февраля 2022, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал регионы, где требуется развитие инфраструктурного туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы хорошо знаете, что меры господдержки напрямую повлияли как на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых и реконструируемых объектов туризма в целом, так и на интенсивное наращивание работ по направлению реконструкции. Мы думаем, что им теперь нужны четкие требования и двойная ответственность. В регионах также даны конкретные поручения по развитию туризма. В этом направлении трудились все области», - сказал Ералы Тугжанов на коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам туризма.

    Спикер отметил, что в нескольких областях необходимо усилить работу в этом направлении.

    «В частности, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ставится задача обеспечения потребности сопутствующей инфраструктуры, необходимой для развития туризма. С учетом этого поручаю всем акиматам, особенно акимам данных областей, принять меры по развитию инфраструктуры на приоритетных туристских территориях», - сказал Ералы Тугжанов.

    Ранее Ералы Тугжанов поручил продолжить либерализацию регуляторной политики в сфере въездного туризма.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Туризм Минкультуры Ералы Тугжанов
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