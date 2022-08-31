Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович назначен акимом Актюбинской области, он освобожден от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в городе Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.

«По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Е. Тугжанова, за А. Шахарова отдали голос 56 депутатов», - опубликовала данные голосования депутатов пресс-служба Премьер-Министра РК в Telegram-канале «UKIMET».

«Указом Главы государства Ондасын Сеилович Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона», - говорится в публикации пресс-службы Президента РК в Telegram -канале «БОРТ №1».



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