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    Ералы Тугжанов напомнил о важности земельного вопроса для казахстанцев

    25 Марта 2021, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов выступил на первом заседании Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неслучайно сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии священного праздника. Для нашего народа земля всегда была очень важным понятием», - сказал Ералы Тугжанов.

    Он напомнил, что в 2016 году был введен мораторий на предоставление права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

    «На 5-м заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил политическое решение о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием. В соответствии с поручением Главы государства, в целях совершенствования земельного законодательства распоряжением Премьер-Министра создана комиссия по земельной реформе», - добавил спикер.

    Он также напомнил, что в состав комиссии вошли представители ассоциаций и объединений в сфере сельского хозяйства, авторитетные граждане агробизнеса, а также депутаты Парламента РК, представители местных исполнительных органов, члены Национального совета общественного доверия, представители НПП «Атамекен», общественные деятели, политики, журналисты. Комиссия состоит из 80 человек. Из них 60% - представители гражданского общества и независимые эксперты.

    Напомним, Комиссия по земельной реформе была создана по поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений.

    Ранее был утвержден состав Комиссии по земельной реформе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Земельный вопрос (законопроекты) Общество
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