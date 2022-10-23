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    Ералы Тугжанов наградил победителей соревнований по национальным видам спорта

    23 Октября 2022, 19:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе проходят мероприятия, посвященные Дню Республики. Одно из них – соревнования по национальным видам спорта, которые прошли сегодня на ипподроме в областном центре. В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, представители интеллигенции региона, любители спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    В своем выступлении глава региона поздравил всех жителей Актобе и гостей города с национальным праздником Днем Республики, отметил развитие национальных спортивных игр в области.

    «В нашей области немало граждан, которые добились больших успехов в кокпаре. Мы гордимся Мейрамбеком Алиевым и Нурланом Додаем, которые в числе первых внесли свой вклад в развитие кокпара в нашей области, а сейчас занимаются тренерской деятельностью. В 2018 году Арман Сагимбаев стал чемпионом Азии по аударыспаку, в 2022 году Шынгысхан Ержанов стал чемпионом мира, а Азамат Сергазин завоевал бронзовую медаль. Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил скоординировать работу по сохранению гордости и сокровищницы нации – казахских пород собак тазы и тобет. В настоящее время формируется сообщество актюбинских любителей тазы. В дальнейшем, в Актюбинской области мы будем налаживать работу по разведению и содержанию тазы», - подчеркнул аким области.

    В ходе спортивного мероприятия Ералы Тугжанов наградил спортсменов, занявших призовые места в состязаниях по кокпару, аударыспаку и победителей соревнования среди собак породы тазы. Были вручены благодарственные письма и денежные премии.

    Призовые фонды, присужденные победителям соревнования «Құмай тазылар» и спортивного состязания «Аударыспақ» были равными – по 500 тыс. тенге каждый. Призовой фонд в «Кокпаре» составил 3 млн тенге. В этом соревновании главный приз и первое место разделили между собой актюбинские команды, третье место досталось команде Байганинского района.

    Также глава региона поздравил и наградил спортсменов Актюбинской области, принявших участие в республиканском конном марафоне «Ұлы Дала жорығы», организованном впервые в Казахстане. В этом проекте спортсмены получили возможность принять участие в марафоне, почувствовать дух великой степи и посетить исторические, сакральные места древней тюркской культуры, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана и другие.

    Кроме того, Ералы Тугжанов посетил ярмарку местных товаропроизводителей, выставку ремесленников, организованную у входа на ипподром.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Акимат Спорт Дата Ералы Тугжанов Актобе День Республики
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