Ералы Тугжанов и Помощник Генсекретаря ООН обсудили направления сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с помощником Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

На встрече обсуждались приоритетные направления сотрудничества Правительства Республики Казахстан и ПРООН. В ходе встречи Е. Тугжанов отметил важность социального направления взаимного сотрудничества, в том числе в области здравоохранения, образования и социального обеспечения.



Особое внимание было уделено проводимой совместной работе в период пандемии. Благодаря поддержке ООН было закуплено 5 машин скорой помощи класса B, оснащенных современным медицинским оборудованием. В рамках проекта экстренного реагирования на угрозу распространения COVID-19 состоялась передача казахстанской стороне 190 тыс. медицинских наборов (индивидуальных аптечек). Г-жа Спольярич Эггер отметила тесное взаимодействие с Правительством Казахстана, в том числе в принимаемых мерах по достижению целей устойчивого развития ООН. Она высоко оценила проводимую работу по разработке проекта Социального кодекса, усилия Казахстана в области цифровой трансформации, управления природоохранной деятельностью, стремление перехода на зеленую экономику.



Стороны отметили важность усиления дальнейшего сотрудничества и намерение продолжать работу с ПРООН по приоритетным направлениям развития страны на национальном и местном уровнях. По словам г-жи Эггер, ПРООН продолжит поддержку ключевых трансформационных процессов в Казахстане. В мероприятии также приняли участие от иностранной стороны: Я. Бериш – Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане, В. Времиш – заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане.





