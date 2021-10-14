Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ералы Тугжанов и Помощник Генсекретаря ООН обсудили направления сотрудничества

    14 Октября 2021, 20:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с помощником Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    На встрече обсуждались приоритетные направления сотрудничества Правительства Республики Казахстан и ПРООН. В ходе встречи Е. Тугжанов отметил важность социального направления взаимного сотрудничества, в том числе в области здравоохранения, образования и социального обеспечения.


    Особое внимание было уделено проводимой совместной работе в период пандемии. Благодаря поддержке ООН было закуплено 5 машин скорой помощи класса B, оснащенных современным медицинским оборудованием. В рамках проекта экстренного реагирования на угрозу распространения COVID-19 состоялась передача казахстанской стороне 190 тыс. медицинских наборов (индивидуальных аптечек). Г-жа Спольярич Эггер отметила тесное взаимодействие с Правительством Казахстана, в том числе в принимаемых мерах по достижению целей устойчивого развития ООН. Она высоко оценила проводимую работу по разработке проекта Социального кодекса, усилия Казахстана в области цифровой трансформации, управления природоохранной деятельностью, стремление перехода на зеленую экономику.


    Стороны отметили важность усиления дальнейшего сотрудничества и намерение продолжать работу с ПРООН по приоритетным направлениям развития страны на национальном и местном уровнях. По словам г-жи Эггер, ПРООН продолжит поддержку ключевых трансформационных процессов в Казахстане. В мероприятии также приняли участие от иностранной стороны: Я. Бериш – Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане, В. Времиш – заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Правительство РК Сотрудничество Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рост экономики за четыре месяца составил 5% - Алибек Куантыров
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Сдерживание цен на молочные продукты: 65 молочно-товарных ферм построят в РК
    Студенты Назарбаев Университета будут учиться по обмену в вузах Китая и Малайзии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров