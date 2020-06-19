Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных остается стабильной - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в Казахстане остается стабильной, за исключением единичных вспышек острых и хронических инфекций. Об этом заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января по май 2020 года было зарегистрировано 80 очагов острых инфекционных заболеваний животных. Ветеринарно-профилактические мероприятия выполняются согласно утвержденному плану в установленные сроки. Из запланированных 31,7 млн диагностических исследований исполнение составило 90,2 %. Из запланированных 150 млн манипуляций по вакцинации животных против 19 особо опасных болезней животных и птиц проведено 71,1 млн манипуляций или 96,8% от плана за 5 месяцев текущего года», - сказал Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

По его данным, регионы обеспечены ветеринарными препаратами на 96,2 % от годового объема потребности.

«При закупе ветеринарных препаратов предпочтение отдается отечественным производителям, доля которых в закупках в прошлом году составил порядка 70%. К примеру, в этом году препараты по нодулярному дерматиту в полном объеме закуплены у отечественного НИИ проблем биологии и биотехнологии, что позволило сэкономить порядка 2,7 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. Планируем закупить вакцину против оспы верблюдов, недавно разработанную этим институтом», - проинформировал министр.

Как сообщил глава Минсельхоза, отмечается динамика снижения регистрации неблагополучных пунктов по бруцеллезу.

«В прошлом году был изменен механизм диагностирования бруцеллеза, что позволило сократить количество положительно реагирующих голов скота с 32 тысяч за пять месяцев 2019 года до 28 тысяч голов в аналогичном периоде 2020 года или снижение на 12,5%. Так, по состоянию на 1 июня зарегистрирован 51 неблагополучный пункт по бруцеллезу, что на 28 пунктов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (79 пунктов). При исследовании 28,6 млн голов всех видов животных на бруцеллез, выявлено 28,8 тысячи голов положительно реагирующих животных, или 0,1% зараженности», - добавил С. Омаров.

Кроме того, отмечается снижение регистрации таких особо опасных болезней животных, как листериоз, анаэробная энтеротоксемия, а также сохраняется благополучие по зарегистрированным в предыдущие годы болезням (сибирская язва, болезнь Ньюкасла, ринопневмания).