Эпидситуация в регионах Казахстана на 5 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: нет регионов. В «желтой» зоне: нет регионов.

В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

С 3 марта все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Напомним, за сутки в Казахстане выявлено 220 заболевших коронавирусом в Казахстане, 1 884 человек выздоровели от коронавируса.











