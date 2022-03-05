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    08:24, 05 Март 2022 | GMT +6

    Эпидситуация в регионах Казахстана на 5 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: нет регионов. В «желтой» зоне: нет регионов.

    В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    С 3 марта все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    Напомним, за сутки в Казахстане выявлено 220 заболевших коронавирусом в Казахстане, 1 884 человек выздоровели от коронавируса.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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