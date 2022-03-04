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Эпидситуация в регионах Казахстана на 4 марта

4 Марта 2022 08:29
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Эпидситуация в регионах Казахстана на 4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: нет регионов.

В «желтой» зоне: нет регионов.

В «зеленой» зоне: г. г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

С 3 марта все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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