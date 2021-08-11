Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Сархат Бейсенова назвала эпидситуацию в столице неблагополучной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на небольшую стабилизацию, эпидемиологическая ситуация в столице остается неблагополучной. Как вы знаете, в настоящее время матрицу оценки эпидемиологической ситуации определяют не только по интенсивному показателю заболеваемости на 100 тысяч населения и числа Rt , но и по загруженности инфекционных коек свыше 70% и показателей заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200. Так, с 18 июля текущего года загруженность инфекционных коек в столице - более 70 %, в связи с чем город находится в «темно-красной зоне», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что в последнее время наблюдается рост количества заболевших с клиническими проявлениями, удельный вес которых в общей заболеваемости за последнюю неделю составил 83%.

«С начала года в столице зарегистрирован 99 176 случаев КВИ, в июле – 38 046. За неделю зарегистрировано 9803 новых случаев. За последние сутки зарегистрировано 1153 случаев КВИ», - заключила С. Бейсенова.