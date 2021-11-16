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Эпидситуация в Казахстане: «зеленую» зону покинул один регион

16 Ноября 2021 08:28
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Эпидситуация в Казахстане: «зеленую» зону покинул один регион

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне:, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

«Желтая» зона расширилась за счет Атырауской области, которая ранее находилась в «зеленой» зоне.







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